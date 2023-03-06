Силы РФ увеличили количество обстрелов и атак на Белогоровку и Кременское направление в Луганской области.

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в эфире "Апостроф TV".

На указанных направлениях россияне увеличили количество обстрелов тяжелой артиллерией, танками, барражирующими боеприпасами.

На Сватовском направлении ситуация более стабильная, однако "легкого направления" на Луганщине нет. По словам Гайдая, большая часть боевиков - мобилизованные в РФ, однако на Сватовском и Кременском направлениях в бой кидают также кадровые подразделения.

Напомним, россияне стягивают в Кременную кадровые войска, мобилизованных и военную технику.

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