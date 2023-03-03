Российская армия начала экспериментировать в своих попытках наступления на Кременском направлении Луганской области. После атак малыми группами войска РФ бросают в бой более тяжелую технику.

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в эфире телеканала "Киев".

При этом, по его словам, после провальных атак на Белогоровку, россияне расстреливают поселок тяжелым калибром.

"На Кременском направлении россияне экспериментируют в способах наступления, атаки малыми группами оказались не эффективными, теперь рашисты бросают в бой более тяжелую технику, появился уже новый "Терминатор" - боевая машина поддержки танков (предыдущая наши защитники уничтожили)", - рассказал Гайдай.

Он также добавил, что на Сватовском направлении сейчас "спокойнее".

Напомним, ранее Гайдай заявил, что РФ стала активно применять дроны-камикадзе собственного производства в Луганской области.

Также сообщалось, что в конце февраля Гайдай сказал, что в Луганской области частично началось новое полномасштабное наступление РФ.

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