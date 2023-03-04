Россияне стягивают в Кременную большое количество тяжелой техники и пехоты.

Об этом заявил в субботу, 4 марта, губернатор Луганской области Сергей Гайдай в эфире телемарафона.

"Наши военные отбивают волны наступления. Ситуация достаточно сложная, но прорывов фронта нет", - сказал Гайдай.

По его словам, под Кременную кроме вновь мобилизованных, отправляют еще и кадровые войска.

"Несколько дней назад наступление было в количестве около двухсот пехотинцев, это три роты. Еще пару дней назад пытались двумя ротами тяжелой техники", - добавил Гайдай.

Напомним, накануне губернатор Луганской области Сергей Гайдай рассказал, что российская армия начала экспериментировать в своих попытках наступления на Кременском направлении. После атак малыми группами войска РФ бросают в бой более тяжелую технику.

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