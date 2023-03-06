Ночью 6 марта россияне атаковали Днепропетровскую область четырьмя беспилотниками.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

Военные из Южного командования "Схiд" уничтожили все вражеские дроны. Вероятно, это были Shahed.

Утром военные РФ ударили по Никопольщине из тяжелой артиллерии. Под ударом были Красногригорьевская громада и Никополь. Последствия атак выясняются. Предварительно – без жертв.

Война в Украине продолжается уже 376-й день. Мы следим за новостями 6 марта в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 375-го дня войны. Продолжаются бои за Бахмут. Россияне резко активизировались на участке между Марьинкой и Авдеевкой. Военное командование Украины предупреждает об опасности новой ракетной атаки. Она может начаться в любой момент. При этом россияне отходят от тактики массированных ударов и переходят к более точечному поражению интересующих их объектов.

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Олеся Медведева в своем блоге рассказывает о событиях минувших суток.

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