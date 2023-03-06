Утром в понедельник, 6 марта, российские войска обстреляли пгт Казацкое Новокаховской громады Херсонской области. Есть раненая.

Об этом сообщает Херсонская ОВА.

Россияне били по поселку из артиллерии и сбрасывали боеприпасы с дронов. По данным ОВА, местная жительница получила ранение ноги.

"Бригада скорой помощи оперативно доставила женщину в больницу, где ей оказали необходимую помощь. Состояние раненой позволяет продолжать лечение амбулаторно", - добавили в администрации.

Кроме того, несколько домов в Казацком повреждены.

Как писала "Страна", РФ начала запускать дроны с севера, чтобы сократить время удара по Украине.

Сегодня ночью силы ПВО сбили 13 дронов-камикадзе, выпущенных РФ, над Киевом удалось ликвидировать всех "Шахедов".

Тем временем война в Украине продолжается уже 376-й день. Мы следим за новостями 6 марта в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 375-го дня войны. Продолжаются бои за Бахмут. Россияне резко активизировались на участке между Марьинкой и Авдеевкой. Военное командование Украины предупреждает об опасности новой ракетной атаки. Она может начаться в любой момент. При этом россияне отходят от тактики массированных ударов и переходят к более точечному поражению интересующих их объектов.

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