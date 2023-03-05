В воскресенье, 5 марта, российская армия обстреляла село Понятовка в Херсонской области. В результате минометного обстрела есть попадание в частный жилой дом, погибли три человека.

Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак.

По его словам, среди погибших - женщина и двое детей.

Напомним, вчера мы писали, что в Херсонской области за сутки от обстрелов погиб один человек, 10 получили ранения. Область обстреляли 69 раз. Было выпущено более 460 снарядов из минометов, РСЗО, артиллерии, танков и БПЛА.

Также сообщалось, что в Херсоне из-за постоянных обстрелов Красный Крест прекращает раздачу гуманитарной помощи на улице и в гуманитарных штабах. Вместо этого ее будут доставлять адресно.

Война в Украине продолжается уже 375-й день. Мы следим за новостями 5 марта в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 374-го дня войны. На фронте самым сложным остается Бахмутское направление. Там бои шли в районах Васюковки, Дубово-Васильевки и самого Бахмута, который россияне пытаются окружить. В Германию прибыли 90 боевых машин Stryker, которые США направили для Украины. А советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк на встрече с блогерами заявил, что война в Украине закончится в этом году.

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Олеся Медведева в своем блоге рассказывает, как украинские военные возмущаются из-за отмены доплат.