За сутки войска РФ выпустили по Херсонской области более 360 снарядов. Есть погибший, 17 человек ранены
За минувшие сутки войска РФ 65 раз обстреляли территорию Херсонской области. Они выпустили более 360 снарядов из минометов, РСЗО, артиллерии, танков и дронов.
Об этом сообщила пресс-служба Херсонскую ОВА.
В частности, россияне четы раза ударили по жилым кварталам Херсона. В городе повреждены дома местных.
В результате обстрелов погиб один человек, еще 17 получили ранения разной степени тяжести. Среди травмированных - 16-летний подросток. Он получил огнестрельные ранения правого бедра из-за атаки российского дрона.
Напомним, ранее мы писали, что ночью войска РФ вновь обстреляли Днепропетровскую область.
Также сообщалось, что в Запорожье увеличилось количество погибших в результате удара по многоэтажке.
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Олеся Медведева в своем блоге анализирует события минувших суток.