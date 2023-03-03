За минувшие сутки войска РФ 65 раз обстреляли территорию Херсонской области. Они выпустили более 360 снарядов из минометов, РСЗО, артиллерии, танков и дронов.

Об этом сообщила пресс-служба Херсонскую ОВА.

В частности, россияне четы раза ударили по жилым кварталам Херсона. В городе повреждены дома местных.

В результате обстрелов погиб один человек, еще 17 получили ранения разной степени тяжести. Среди травмированных - 16-летний подросток. Он получил огнестрельные ранения правого бедра из-за атаки российского дрона.

Напомним, ранее мы писали, что ночью войска РФ вновь обстреляли Днепропетровскую область.

Также сообщалось, что в Запорожье увеличилось количество погибших в результате удара по многоэтажке.

Война в Украине продолжается уже 373-й день. Мы следим за новостями 3 марта в своем онлайне .

Ранее мы подводили итоги 372-го дня войны. Давление противника в районе Бахмута усиливается. При этом британская разведка делает прогноз о том, что наступившая оттепель может затруднить российские операции. Поскольку техника будет вязнуть в грязи, что дает преимущество обороняющейся стороне.

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Олеся Медведева в своем блоге анализирует события минувших суток.