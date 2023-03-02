Владимир Зеленский уволил Галину Луговую с должности главы Херсонской городской военной администрации. Вместо нее назначен Роман Мрочко.

Соответствующия распоряжения опубликованы на сайте президента.

Ранее Мрочко занимал должность заместителя военного прокурора Южного региона Украины.

Луговая до 2015 года возглавляла одну из местных школ. Тогда на местных выборах была избрана депутатом Херсонского горсовета 7-го созыва.

В 2020-м выбиралась второй раз после чего стала секретарем городского совета.

В сентябре 2022 года Луговая была назначена новым руководителем военной администрации Херсона.

Однако вскоре на сайте президента появилась петиция с требованием уволить ее и тогдашнего главу ОВА Ярослава Янушевича.

Янушевич был уволен в январе.

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