Суд признал мэра Полтавы Александра Мамая виновным в незаконном присвоении имущества посредством злоупотреблений в должности.

По версии следствия, в сговоре с директором и бухгалтером одной из муниципальных организаций он устроил на работу двух женщин, которые вели его домашнее хозяйство, а на предприятии не работали и получили за это плату. Это привело к потери местного бюджета более 570 тысяч грн.

Мамай признал себя виновным в соглашении с прокурором САП. Согласно соглашению, он пообещал перевести 2 миллиона гривен в фонд United24 в проект армии беспилотников.

Суд назначил ему пять лет тюрьмы с запретом на год занимать должности, связанные с организационными, административными или административными и экономическими функциями.

Тем не менее, его освободили в течение одного года от наказания, поскольку он признал себя виновным и компенсировал причиненный ущерб.

Ранее Мамая судили по другому делу. Его подозревали в несанкционированном разглашении информации о размещении ВСУ, но сам Мамай утверждает, что информация, в распространении которой его обвинили, была открытой. Эти суды закончились тем, что в итоге ему так и не смогли избрать меру пресечения.