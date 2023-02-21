Заместителя мэра Днепра Михаила Лысенко могут оштрафовать за использование русского языка.

Языковой омбудсмен Тарас Кремень уведомил Лысенко о том, что против него возбудили дело "по административному правонарушению по обслуживанию потребителей негосударственным языком, зафиксированном в касающемся вас протоколе об административном правонарушении".

"Как я уже понял, кто-то пожаловался, что я говорю с гражданами на улице на русском. У меня простой принцип: если ко мне обращаются на украинском - отвечаю на украинском, если на русском - отвечаю так же", - сказал Лысенко и сообщил, что в данный момент находится в командировке и вечер посвятит подготовке к суду.

"Повторю все пять языков, которые знаю, чтобы у языкового омбдусмена был выбор - хороший украинский, русский, английский, средний немецкий, ниже среднего французский и поверхностно - португальский", - сказал Лысенко.

Напомним, что ранее мэр Харькова Игорь Терехов решил оспорить в суде повторный штраф мовного омбудсмена за русский язык в соцсетях.

Также языковой омбудсмен требовал от мэра Одессы убрать вывески на русском языке.

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