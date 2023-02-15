Бывший советник Офиса президента Алексей Арестович заявил, что люди, которые считают русский язык - языком агрессора, имеют "психологическое отклонение".

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Приписывание русскому языку агрессивности к украинской идентичности как самосвойственного признака - неспособность устанавливать реальные связи между причиной и следствием, что является квалифицирующим признаком тяжёлого психического расстройства", - пишет Арестович.

Напомним, ранее он приводил эту же мысль, но на примере украинского языка.

Ранее мы писали, что жена Арестовича заявила, что не планирует переходить полностью на украинский язык. В то же время, она сказала, что поддерживает и уважает людей, которые для себя такое решение приняли.

Также мы сообщали, что Арестович не исключает, что война может распространиться на территорию Беларуси. Он напомнил, что ряд стран призвали своих граждан покинуть территорию России и Беларуси. По его словам, если Кремль попытается провести новое масштабное наступление, то война может расшириться на территорию Союзного государства.