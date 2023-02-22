Мэр Харькова Игорь Терехов. Фото: Telegram

Мэра Харькова Игоря Терехова во второй раз оштрафовали на 3400 гривен за использование русского языка в соцсетях.

Об этом сообщают "Украинские Новости" в своем Telegram-канале со ссылкой на ответ языкового омбудсмена Тараса Креминя.

Он указывает, что страницы Терехова в Facebook и Telegram обозначены, как официальные интернет-представительства Харьковского городского головы, поэтому должны вестись на государственном языке.

Предыдущий штраф Терехову был выписан в ноябре, однако мэр заявил, что будет и дальше будет общаться с харьковчанами на русском, а официально будет разговаривать на украинском, и подал на Креминя в суд. Этот иск будет рассмотрен 1 марта.

Мэра Харькова Игоря Терехова во второй раз оштрафовали

Терехова во второй раз оштрафовалиТерехова во второй раз оштрафовали

Ранее мы писали, что заместителя мэра Днепра Михаила Лысенко могут оштрафовать за использование русского языка. Языковой омбудсмен Тарас Кремень уведомил Лысенко о том, что против него возбудили дело "по административному правонарушению по обслуживанию потребителей негосударственным языком, зафиксированном в протоколе об административном правонарушении".

Также мы сообщали, что языковой омбудсмен требовал от мэра Одессы убрать вывески на русском языке.

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