Мэра Харькова Игоря Терехова во второй раз оштрафовали на 3400 гривен за использование русского языка в соцсетях.

Об этом сообщают "Украинские Новости" в своем Telegram-канале со ссылкой на ответ языкового омбудсмена Тараса Креминя.

Он указывает, что страницы Терехова в Facebook и Telegram обозначены, как официальные интернет-представительства Харьковского городского головы, поэтому должны вестись на государственном языке.

Предыдущий штраф Терехову был выписан в ноябре, однако мэр заявил, что будет и дальше будет общаться с харьковчанами на русском, а официально будет разговаривать на украинском, и подал на Креминя в суд. Этот иск будет рассмотрен 1 марта.

Ранее мы писали, что заместителя мэра Днепра Михаила Лысенко могут оштрафовать за использование русского языка. Языковой омбудсмен Тарас Кремень уведомил Лысенко о том, что против него возбудили дело "по административному правонарушению по обслуживанию потребителей негосударственным языком, зафиксированном в протоколе об административном правонарушении".

Также мы сообщали, что языковой омбудсмен требовал от мэра Одессы убрать вывески на русском языке.