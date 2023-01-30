Суд Полтавы 30 января оставил городского главу Александра Мамая, которого подозревают в разглашении информации о размещении подразделений ВСУ, без меры пресечения. Предварительное решение суда обжаловали прокуратура и следователь, но апелляция не изменила решения.

Об этом сообщает издание "Змист".

По данным журналистов, материалы дела по Александру Мамаю Полтавский апелляционный суд рассмотрел со второй попытки. Судебное заседание прошло в закрытом режиме.

Прокуратура оспаривала решение Киевского районного суда по избранию меры пресечения. В результате суд оставил его без изменений - не выбирать городскому главе никакой меры пресечения.

Отмечается, что у апелляционного суда еще одно заседание, на котором прокуроры попытаются обжаловать отстранение городского головы с должности.

К слову, 27 января при рассмотрении жалобы прокуратуры заседание не состоялось из-за отключения света в здании апелляционного суда.

Накануне СБУ провела обыски в горсовете Полтавы. Они проводились для изъятия необходимых документов в рамках досудебного расследования, сообщили в СБУ.

Напомним, Мамая подозревают в несанкционированном разглашении информации о размещении ВСУ. Сам Мамай утверждает, что информация, в распространении которой его обвинили, была открытой.