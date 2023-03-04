В Херсонской области за минувшие сутки от обстрелов погиб один человек, 10 получили ранения. Область обстреляли 69 раз.

Об этом сообщает областная администрация.

Было выпущено более 460 снарядов из минометов, РСЗО, артиллерии, танков и БПЛА.

Сам Херсон подвергся обстрелам четыре раза, повреждены многоквартирные дома и коммунальное предприятие.

Ранее сообщалось, что в Херсоне из-за постоянных обстрелов Красный Крест прекращает раздачу гуманитарной помощи на улице и в гуманитарных штабах. Вместо этого ее будут доставлять адресно.

Война в Украине продолжается уже 374-й день. Мы следим за новостями 4 марта в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 373-го дня войны. Россияне пытаются окружить Бахмут, а к западу от города взорван жизненно важный мост. Продолжает разворачиваться сюжет с диверсионной группой, которая проникла в Брянскую область РФ. ФСБ показала видео автомобилей, которые, по ее версии, были обстреляны "украинской ДРГ". А западные СМИ сообщают, что США и Германия отработали в рамках штабных учений с представителями украинского командования два варианта контрнаступления ВСУ.

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Олеся Медведева в своем блоге рассказывает, как украинские военные возмущаются из-за отмены доплат.