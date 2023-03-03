Минувшей ночью обстрелян Очаков Николаевской области. Удары наносились в 3:52 и 3:58 утра.

Об этом сообщил глава Николаевской ОГА Виталий Ким.

По его данным, повреждены лечебно-профилактическое учреждение и дошкольное учебное заведение. Остальные последствия повреждений уточняются.

Местные телеграм-каналы публикуют фото последствий обстрела.

Ранее сообщалось, ночью войска РФ вновь обстреляли Днепропетровскую область.

Кроме того, за сутки войска РФ выпустили по Херсонской области более 360 снарядов. Есть погибший, 17 человек ранены.

Также сообщалось, что в Донецкой области в результате обстрелов погибли два человека, пятеро - получили ранения.

А в Запорожье увеличилось количество погибших в результате удара по многоэтажке.

Война в Украине продолжается уже 373-й день. Мы следим за новостями 3 марта в своем онлайне .

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Олеся Медведева в своем блоге анализирует события минувших суток.