В Херсонской области за минувшие сутки погибли три человека, из которых двое - дети (это произошло в селе Понятовка). Снаряд попал в частный жилой дом, погибли женщина и двое детей.

Об этом сообщает областная администрация.

В целом вчера территорию области обстреляли 74 раза, выпустив 360 снарядов из минометов, РСЗО, артиллерии, танков и БПЛА.

Жилые кварталы Херсона обстреляли четыре раза, повредив дома.

Напомним, что украинские военные под Херсоном жалуются, что им отменили доплаты за службу на передовой.

Война в Украине продолжается уже 376-й день. Мы следим за новостями 6 марта в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 375-го дня войны. Продолжаются бои за Бахмут. Россияне резко активизировались на участке между Марьинкой и Авдеевкой. Военное командование Украины предупреждает об опасности новой ракетной атаки. Она может начаться в любой момент. При этом россияне отходят от тактики массированных ударов и переходят к более точечному поражению интересующих их объектов.

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Олеся Медведева в своем блоге рассказывает о событиях минувших суток.