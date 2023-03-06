Ночью 6 марта россияне нанесли ракетный удар по Краматорску и другим населенным пунктам Донецкой области.

Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

В результате ракетного удара РФ по Краматорску разрушена школа. По предварительной информации, обошлось без пострадавших.

На Волновахском направлении один человек ранен в Угледаре.

На Донецком направлении в Кураховской громаде россияне из Смерчей обстреляли Дачное - там повреждены 4 двухквартирных дома и 6 частных, админздание и заведение культуры.

В Авдеевке в течение ночи продолжались обстрелы по старой и центральной части города, обошлось без жертв.

На Горловском направлении 1 человек погиб и 3 ранены в Бахмуте. В Торецкой громаде повреждены админздание и Дом молитвы в Нью-Йорке. Повреждены 3 дома в Васюковке Соледарской общины и 2 дома во Временном Яру.

На Лисичанском направлении в Переездном Звановской территориальной громаде повреждены и разрушены по меньшей мере 10 домов. Дома на трех улицах повреждены в Северском, еще 1 дом частично разрушен в Заречном Лиманской громаде.

Напомним, что 3 марта в Донецкой области в результате обстрелов погибли два человека, пятеро - получили ранения.

Заммэра Бахмута заявил, что темпы эвакуации из города критически замедлились.