Ночью РФ ударила по Краматорску. Сводка обстрелов в Донецкой области
Ночью 6 марта россияне нанесли ракетный удар по Краматорску и другим населенным пунктам Донецкой области.
Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.
В результате ракетного удара РФ по Краматорску разрушена школа. По предварительной информации, обошлось без пострадавших.
На Волновахском направлении один человек ранен в Угледаре.
На Донецком направлении в Кураховской громаде россияне из Смерчей обстреляли Дачное - там повреждены 4 двухквартирных дома и 6 частных, админздание и заведение культуры.
В Авдеевке в течение ночи продолжались обстрелы по старой и центральной части города, обошлось без жертв.
На Горловском направлении 1 человек погиб и 3 ранены в Бахмуте. В Торецкой громаде повреждены админздание и Дом молитвы в Нью-Йорке. Повреждены 3 дома в Васюковке Соледарской общины и 2 дома во Временном Яру.
На Лисичанском направлении в Переездном Звановской территориальной громаде повреждены и разрушены по меньшей мере 10 домов. Дома на трех улицах повреждены в Северском, еще 1 дом частично разрушен в Заречном Лиманской громаде.
Напомним, что 3 марта в Донецкой области в результате обстрелов погибли два человека, пятеро - получили ранения.
Заммэра Бахмута заявил, что темпы эвакуации из города критически замедлились.