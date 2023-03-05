В настоящий момент эвакуация из Бахмута критически осложнена. Сейчас из города, в котором идут бои, эвакуируют всего по 5-10 человек в день.

При этом во время пика эвакуации город покидали около 600 человек, сказал заместитель мэра Александр Марченко в комментарии CNN.

"Враг сносит все на своем пути, наносит удары по многоэтажным домам и жилому сектору. Идут воздушные налеты, артиллерийские обстрелы, минометные обстрелы. Враг бьет по городу всем, чем может. Мы никак не можем туда попасть", – констатировал Марченко.

Он добавил, что в городе сейчас живут от 4 000 до 4 500 человек. Их трудно убедить эвакуироваться, поскольку большинство из них "боятся, что им некуда ехать и не с кем ехать".

Напомним, на днях глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко заявил, что в Бахмуте до сих пор остаются около пяти тысяч человек, среди них – 37 детей.

Война в Украине продолжается уже 375-й день. Мы следим за новостями 5 марта в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 374-го дня войны. На фронте самым сложным остается Бахмутское направление. Там бои шли в районах Васюковки, Дубово-Васильевки и самого Бахмута, который россияне пытаются окружить. В Германию прибыли 90 боевых машин Stryker, которые США направили для Украины. А советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк на встрече с блогерами заявил, что война в Украине закончится в этом году.

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Олеся Медведева в своем блоге рассказывает, как украинские военные возмущаются из-за отмены доплат.