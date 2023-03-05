В воскресенье, 5 марта, спасатели завершили разбор завалов обрушившегося в результате ракетной атаки дома в Запорожье. Погибли 13 человек, среди них ребенок.

Об этом сообщает в Telegram пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

В спасательной операции принимали участие запорожские сотрудники ГСЧС, мобильная оперативная группа специалистов из Киева, психологи и Мобильный спасательный центр быстрого реагирования.

Кроме того, по данным секретаря Запорожского горсовета Анатолия Куртева, пять человек до сих пор считаются пропавшими без вести.

Напомним, 2 марта россияне ударили по жилой пятиэтажке в Запорожье. В результате дом почти полностью разрушен.

Ранее мы писали, что накануне под завалами обрушившейся многоэтажки в Запорожье нашли 8-месячного ребенка. Девочка погибла со своей семьей.

Война в Украине продолжается уже 375-й день. Мы следим за новостями 5 марта в своем онлайне.

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