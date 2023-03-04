Под завалами дома в Запорожье, разрушенного ракетным ударом, нашли тело 8-месячного ребенка.

Об этом сообщает в субботу, 4 марта, советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко в своем Telegram-канале.

По словам Геращенко, девочка погибла вместе со своей семьей.

На официальных каналах Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) и областной военной администрации такой информации нет. Говорится только об 11 погибших, из которых один ребенок.

Последней сегодня в 16:30 из-под завалов достали тело погибшей женщины.

Напомним, 2 марта россияне ударили по жилой пятиэтажке в Запорожье. В результате дом почти полностью разрушен. Под его завалами могут оставаться люди.

Ранее мы публиковали рассказ жительницы разрушенной в Запорожье пятиэтажки. Она рассказала о моменте попадания ракеты в дом.

Также "Страна" показывала фото разбора завалов многоэтажки в Запорожье.

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