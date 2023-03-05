Число жертв после ракетного удара по жилому дому в Запорожье выросло до 13 человек, среди них - 8-месячный ребенок.

Об этом утром 5 марта сообщает ГСЧС в своем телеграм-канале.

"Коммунальные службы вывезли более 853 тонн строительных обломков. Психологи ГСЧС на городе происшествия оказали помощь 100 жителям дома и родственникам пострадавших. Начиная со 2 марта в пункт обогрева, который развернули спасатели, обратилось более 250 человек", - говорится в сообщении.

Сотрудникам ГСЧС удалось спасти 11 человек, а также четырех кошек и собаку.

Работы по разбору завалов в Запорожье продолжаются.

Напомним, россияне ударили по жилой пятиэтажке в Запорожье 2 марта. В результате дом почти полностью разрушен. Под его завалами могут оставаться люди.

Мы публиковали рассказ жительницы разрушенной в Запорожье пятиэтажки. Она рассказала о моменте попадания ракеты в дом.

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