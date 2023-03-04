Число жертв после ракетного удара по жилому дому в Запорожье выросло до десяти человек, среди них - один ребенок.

Об этом сообщает местное управление ГСЧС.

"По состоянию на 07:00, 4 марта спасатели деблокировали тела еще троих погибших жильцов дома. В общей сложности из-под завалов дома спасатели деблокировали 10 погибших из которых один ребенок. Коммунальные службы вывезли более 333 тонн строительных обломков. Психологи ГСЧС на месте происшествия оказали помощь 92 жителям дома и родственникам пострадавших", - говорится в сообщении.

Кроме того, спасли удалость 11 человек, двух кошек и собаку.

Для улучшения видимости ночью на месте разбора завалов устанавливали дополнительные осветительные башни.

Ликвидация последствий ракетного удара продолжается.

Напомним, россияне ударили по жилой пятиэтажке в Запорожье 2 марта. В результате дом почти полностью разрушен. Под его завалами могут оставаться люди.

Мы публиковали рассказ жительницы разрушенной в Запорожье пятиэтажки. Она рассказала о моменте попадания ракеты в дом.

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