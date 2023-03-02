Спасатели продолжают разбирать завалы на месте ракетного удара по жилому дому в Запорожье.

Об этом сообщается в телеграм-канале ГСЧС.

По последним данным, были спасены 11 человек, эвакуированы - 20, число погибших увеличилось до четырех человек, пятеро считаются пропавшими без вести.

По состоянию на 14:00 на месте ракетного удара продолжаются работы по поиску людей под завалами и демонтажу опасных элементов дома.

Коммунальные службы вывезли более 47 тонн строительных обломков. На месте происшествия психологи ГСЧС оказали помощь 69 людям. Всего к работам привлечены 213 человек и 56 единиц техники, из них от ГСЧС – 122 человека и 30 единиц техники, в том числе 2 кинологических расчета.

Напомним, россияне ударили по пятиэтажке в Запорожье минувшей ночью. В результате дом почти полностью разрушен. Под завалами могут оставаться люди.

На месте удара РФ развернули 5 палаток для обогрева и питания пострадавших, выдачи одежды и вещей первой необходимости, а также обеспечения работы органов управления.

Также мы писали, что президент Зеленский отреагировал на ночной удар россиян по многоэтажке в Запорожье.

А пережившая ночной ракетный удар жительница пятиэтажки в Запорожье рассказала о моменте попадания ракеты в дом.