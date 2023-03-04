РФ пытается местами улучшить тактическое положение и готовит условия для наступлений на Запорожском направлении.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ в утренней сводке с фронта.

За минувшие сутки отражено более 150 атак противника.

На Купянском и Лиманском направлениях - в районах Кременной, Белогоровки, Спорного и Веселого.

На Бахмутском - в районах Васюковки, Дубово-Васильевки, Хромово, Ивановского и самого Бахмута, который россияне пытаются окружить.

На Авдеевском и Шахтерском направлениях - а районах Новокалиново, Красногоровки, Каменки, Авдеевки, Северного, Водяного, Невельского, Марьинки, Победы.

Ранее спикер Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк сообщала, что массированные ракетные атаки России могут остаться в прошлом, враг в поиске новой тактики. По ее словам, теперь РФ "начинает распределять во времени ракетные удары. Иногда это коллаборация ударов с моря и воздуха, а также небольшие партии шахедов".

Война в Украине продолжается уже 374-й день. Мы следим за новостями 4 марта в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 373-го дня войны. Россияне пытаются окружить Бахмут, а к западу от города взорван жизненно важный мост. Продолжает разворачиваться сюжет с диверсионной группой, которая проникла в Брянскую область РФ. ФСБ показала видео автомобилей, которые, по ее версии, были обстреляны "украинской ДРГ". А западные СМИ сообщают, что США в Германия отработали в рамках штабных учений с представителями украинского командования два варианта контрнаступления ВСУ.

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Олеся Медведева в своем блоге рассказывает, как украинские военные возмущаются из-за отмены доплат.