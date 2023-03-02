Война в Украине может продлиться еще как минимум год.

Такое мнение высказал главный советник главкома Вооруженных сил Украины Валерия Залужного генерал Виктор Назаров в интервью Spiegel.

"В феврале 2022 года я уже предсказывал, что конфликт продлится как минимум год, а может и больше. Сейчас, по моим оценкам, он продлится еще как минимум год", - сказал Назаров.

По его словам, чтобы война закончилась, Украине необходимо победить РФ на поле боя.

"Мы знаем, что, учитывая размеры России и ее ядерное оружие, невозможно нанести ей полное поражение в смысле безоговорочной капитуляции. Но поражение на поле боя возможно. Вопрос заключается в отвоевании территорий на Азовском море и Крымском полуострове", - добавил генерал.

Ранее мы писали, что на днях заместитель министра обороны США Колин Каль на слушаниях в конгрессе США, посвященных военной помощи Украине заявил, что конфликт в Украине может длиться в течение следующих трех лет.

А министр армии США Кристин Вормут предположила, что война в Украине может завершиться через два года.

Тем временем американские аналитики из RAND прогнозируют заморозку войны в Украине, а не абсолютную победу одной из сторон.