"Необходима победа на поле боя". У Залужного назвали свои сроки завершения войны в Украине
Война в Украине может продлиться еще как минимум год.
Такое мнение высказал главный советник главкома Вооруженных сил Украины Валерия Залужного генерал Виктор Назаров в интервью Spiegel.
"В феврале 2022 года я уже предсказывал, что конфликт продлится как минимум год, а может и больше. Сейчас, по моим оценкам, он продлится еще как минимум год", - сказал Назаров.
По его словам, чтобы война закончилась, Украине необходимо победить РФ на поле боя.
"Мы знаем, что, учитывая размеры России и ее ядерное оружие, невозможно нанести ей полное поражение в смысле безоговорочной капитуляции. Но поражение на поле боя возможно. Вопрос заключается в отвоевании территорий на Азовском море и Крымском полуострове", - добавил генерал.
Ранее мы писали, что на днях заместитель министра обороны США Колин Каль на слушаниях в конгрессе США, посвященных военной помощи Украине заявил, что конфликт в Украине может длиться в течение следующих трех лет.
А министр армии США Кристин Вормут предположила, что война в Украине может завершиться через два года.
Тем временем американские аналитики из RAND прогнозируют заморозку войны в Украине, а не абсолютную победу одной из сторон.