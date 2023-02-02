При текущем развитии войны Запад будет поддерживать Украину в войне с Россией до конца года.

Об этом заявил бывший министр обороны США Роберт Гейтс, пишет газета The Washington Post.

По его словам, "вопрос о том, когда может быть возможность для переговоров, в первую очередь будет полностью зависеть от развития событий на поле боя" и "от того, как долго будет продолжаться этот конфликт"

Он допустил, что в случае, если война будет утомительной и ни одна из сторон не получит значительного преимущества, то на фоне "голосов с периферии "через год или около того может сложиться ситуация, когда давление со стороны европейцев, в частности, на украинцев, с целью заставить их вести переговоры, станет намного сильнее, чем сегодня".

Но в конечном счете, вопрос переговоров, по словам Гейтса, будет зависеть от развития событий на поле боя и продолжительности конфликта.

Напомним, ранее в Пентагоне заявили, что США будут поддерживать Украину так долго, как требуется.

Также сообщалось, что директор национальной разведки США Эврил Хейнс заявила, что в интересах США поддерживать Украину.