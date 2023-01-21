Бывший советник Офиса президента Алексей Арестович уточнил свою мысль о "негарантированной победе" Украины, которую высказал в одном из эфиров.

Об этом Арестович написал в своем Telegram-канале.

Теперь он изменил акценты и заявил, что войну Киев не проиграет.

"Мы войну не проиграем. Но выиграть ее стало труднее, потому, что РФ предпринимает отчаянные усилия, чтобы не проиграть. Два месяца назад их было 210 тысяч на нашей территории, а сегодня - свыше 300 тысяч. И планируют еще", - сказал бывший советник Офиса президента.

Победа, по его словам, зависит от сплоченности украинцев и поставок западных вооружений.

Напомним, Алексей Арестович считает, что Россия пока не готова к масштабному наступлению.

Ранее мы писали, что бывший советник Офиса президента Алексей Арестович уверен, что Украина будет получать новые виды техники, включая самолеты, но в недостаточном количестве.

Война в Украине продолжается уже 332-й день. Мы следим за новостями 21 января в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 331-го дня войны. Генштаб заявлял, что Украина отбила атаки у ряда населенных пунктов. Бои вокруг Бахмута при этом не прекращаются. В Немецкой разведке заявили о высоких потерях обеих сторон в этом районе. Пентагон объявил о новом военном пакете для Украины - на сумму 2,5 миллиарда долларов. Нидерланды поставят Украине две системы ПВО "Пэтриот", Германия не разморозила поставку танков, при этом поставит дополнительное вооружение и технику на миллиард евро.

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Олеся Медведева рассказывает о последних военных событиях в Украине в своем блоге.