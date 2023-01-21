Победа Украины в войне выглядит уже совершенно не гарантированной.

Такую мысль высказал бывший советник Офиса президента Алексей Арестович в эфире у Юрия Романенко.

"Я сейчас уже неофициальное лицо и могу говорить все, что хочу. Если все думают, что мы гарантированно выиграем войну, то очень непохоже. С 14-го числа уже перестало быть на это похоже. Вы что думаете, оценка от президента Польши Анджея Дуды о том, что неизвестно, выживет ли Украина в ближайшие месяцы - она просто так была сказана? Или он на основе какой-то информации говорит?" - задал Арестович риторический вопрос.

"Что имел в виду Арестович, говоря о "14-м числе", не до конца понятно. В этот день состоялся массированный ракетный удар по Украине (был разрушен дом в Днепре, где погибли 46 человек).

Также на следующий день - 15 января - от украинских военных пошли подтверждения о потере Соледара (но официально в Минобороны этого не заявляли)", - комментирует Telegram-канал "Политика Страны".

Напомним, на днях президент Украины Владимир Зеленский заявил, что война зимой замедлилась и что Россия готовит реванш.

Ранее мы писали, что бывший командующий сухопутными силами Польши и бывший замминистра обороны страны Вальдемар Скшипчак сказал, что Россия может начать свое новое полномасштабное наступление со стороны Воронежа, Курска и Брянска (то есть - с северо-востока) и двинуться на юг Украины.