В Сети появился момент обстрела под Угледаром, под который попал российский телеведущий Владимир Соловьев.

Соответствующие кадры опубликованы в Telegram-канале "СоловьевLive".

На кадрах телеведущий и съемочная группа находятся в укрытии. После этого недалеко от их места пребывания раздается сильный взрыв.

Ранее мы рассказывали, что в ноябре прошлого года российский телеведущий Владимир Соловьев приезжал в оккупированный Донецк, где побывал на развалинах аэропорта и встретился с "главой""ДНР" Денисом Пушилиным.

А в мае того же года Владимир Соловьев вместе Денисом Пушилиным сфотографировался у проходной меткомбината имени Ильича в Мариуполе.

Также мы писали, что в феврале под минометный обстрел в Бахмуте попали журналисты немецкого издания Bild.

Тем временем война в Украине продолжается уже 375-й день. Мы следим за новостями 5 марта в своем онлайне.

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