В Минобороны РФ заявляют, что глава ведомства Сергей Шойгу прибыл в зону боевых действий в Украине, на южно-донецкое направление - то есть, видимо, под Угледар.

Там он провел совещание с командующим Восточным военным округом Рустамом Мурадовым, который, по ряду данных, отвечает именно за угледарское направление.

К слову, там россияне недавно понесли потери в технике. После чего российские военные блогеры, связанные с ЧВК "Вагнер", обрушились с критикой на Мурадова.

На фоне этих обвинения Шойгу и наносит инспекционный визит на угледарское направление (по крайней мере, так заявляет МО РФ).

Отметим, что оно для россиян - одно из самых важных, поскольку это восточная часть сухопутного коридора в Крым, который, как считают многие эксперты и СМИ, собирается перерезать украинская армия в ходе своего готовящегося наступления, отмечает телеграм-канал "Политика Страны".

Ранее британская разведка сообщала, что 155-я бригада морской пехоты вооруженных сил России понесла серьезные потери под Угледаром (Донецкая область). При этом командование пытается восполнить потери мобилизованными россиянами.

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Ранее мы подводили итоги 373-го дня войны. Россияне пытаются окружить Бахмут, а к западу от города взорван жизненно важный мост. Продолжает разворачиваться сюжет с диверсионной группой, которая проникла в Брянскую область РФ. ФСБ показала видео автомобилей, которые, по ее версии, были обстреляны "украинской ДРГ". А западные СМИ сообщают, что США и Германия отработали в рамках штабных учений с представителями украинского командования два варианта контрнаступления ВСУ.

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