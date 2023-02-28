РФ меняет тактику штурмовых действий. Российские войска пытаются преобразовать свои соединения в более мелкие и маневренные воинские формирования, чем те, которые применялись в начале войны.

Об этом пишет американский Институт изучения войны со ссылкой на рассказы украинских военных.

Штурмовой отряд представляет из себя подразделение размером с батальон, оптимизированное для лобовых атак на укрепленные районы. В его составе - шесть основных боевых танков Т-72, 12 боевых машин пехоты, а также набор переносных термобарических ракетных установок, противотанковых управляемых ракетных комплексов, буксируемой артиллерии и самоходных минометов.

Штурмовой отряд состоит из трех штурмовых рот и танкового отделения. Каждая штурмовая рота имеет командный элемент, два штурмовых "взвода" (численность которых намного ниже штатной), группу БПЛА, группу боевых бронированных машин, взвод огневой поддержки и взвод артиллерийской поддержки. Также там есть резервная секция и секция медицинской эвакуации.

Каждая рота имеет один танк и четыре боевые машины пехоты БМП/БМД-2 с противотанковыми установками, крупнокалиберными пулеметами и минометами.

Основными маневренными элементами соединения являются штурмовые отряды численностью от 12 до 15 человек, разбитые на тактические группы по три человека. Штурм проводится менее чем за минуту с момента начала артиллерийского огня по открытым укрепленным позициям, а минометный огонь контролирует командир взвода.

При этом танки Т-72 чаще используют для огневой поддержки с тыла.

Ранее украинская разведка сообщила о новой тактике ракетных ударов россиян и рассказала, с чем она связана.

Тем временем война в Украине продолжается уже 370-й день. Мы следим за новостями 28 февраля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 369-го дня войны. Ночью Украину атаковали вражеские беспилотники. В Хмельницком при повторном обстреле погибли двое спасателей, которые ликвидировали последствия атаки БПЛА. В ВСУ сообщили, что на фронте эпицентром удара врага остается Бахмут. В Bild написали, что Запад может оказать на Украину давление, чтобы склонить к переговорам, если к осени не будут достигнуты значительные успехи на фронте.

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Олеся Медведева в своем блоге анализирует события минувших суток.