Украинские военные, которые служат на правом берегу в Херсонской области (по сути - на линии фронта) не получают причитающуюся им "фронтовую" доплату в 100 000 гривен. Эту территорию с января не включают в зону боевых действий.

Об этом пишут в соцсетях журналисты, волонтёры и сами военные.

"Когда в январе верхние слои командования решали, кому платить, а кому не стоит, Херсонщину разделили 'по Днепру': левый берег – боевые, правый – нет. Не знаю, чем думали в этот момент в Минобороны, но факт есть факт: вся линия фронта Херсонщины оказалась вне зоны БД. Через месяц одумались – и включили в 'боевые территории' часть островов и плавней Херсона. За этот месяц только у нас на тех островах погибли два бойца - количество раненых называть не буду. Теперь у нас есть возможность начислить ребятам по крайней мере за сутки, три, пять, что они на выходе. Но даже учитывая изменения, этот приказ – это плевок в лицо, к примеру, боевых медиков, круглосуточно дежурящих на точке эвакуации", - пишет Ольга Герасименко.

Также она публикует скрин возмущенного сообщения начальника финчасти подразделения ВСУ, который сообщает о своем общении по этому поводу с командованием. По его словам, командование ему ответило, что раз нет от их подразделения фото с убитыми россиянами, значит боевые действия там не ведутся и доплаты не положены.

"Мы военные или фотографы?", - возмущается по этому поводу начфин.

Ранее мы уже писали о том, что украинские военные возмущаются новым порядком выплат денежного довольствия, который был введен Министерством обороны с первого февраля.

Также мы публиковали позицию Минобороны на этот счет.