Тысячи украинцев, бежавших в Испанию, ни разу не получили обещанных выплат в размере 400 евро в месяц.

Об этом сообщает El Pais.

Испанское правительство пообещало в июне прошлого года, что "наиболее уязвимые" украинцы будут получать ежемесячную помощь, при этом прямые выплаты будут осуществляться через региональные правительства Испании.

Платежи еще не произведены в регионах Валенсия, Каталония и Мадрид, пишет издание. В этих областях находятся более двух третей из 168 тысяч зарегистрированных МВД украинцев.

Всего же до восьми регионов еще не произвели ни одного из обещанных платежей.

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