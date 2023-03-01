С 1 марта беженцы из Украины должны будут оплачивать проживание в центрах коллективного размещения в Польше.

Об этом сообщает Interia.

С 1 марта вступает в силу поправка к закону, согласно которой беженцы, проживающие в коллективных средствах размещения, чье пребывание в Польше превышает 120 дней, будут покрывать 50% стоимости проживания.

В свою очередь, с 1 мая 2023 года беженцы, срок пребывания которых превышает 180 дней, будут оплачивать 75 процентов эти расходов.

"В правительстве уверяют, что новый закон не о лишении кого-либо крыши над головой, а о профессиональной активизации. Однако есть и те, кто опасается, что изменение правил пребывания в Польше равносильно для них обратному билету в Украину. Они прямо говорят: "Мы не можем себе этого позволить", – пишет издание.

Напомним, по данным на конец прошлого года, в Польше находятся 950 тысяч беженцев из Украины.

Ранее мы сообщали, что украинцы в Польше заплатили налогов на 2 миллиарда евро, почти столько Польша потратила на помощь Украине.

Также "Страна" рассказывала, что, по данным январского опроса, у поляков ухудшается отношение к украинским беженцам.