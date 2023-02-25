Украинские военные продолжают возмущаться новым порядком выплат денежного довольствия, который был введен Министерством обороны Украины с первого февраля.

По этому документу на надбавку в 100 тысяч могут теперь рассчитывать лишь те, кто воюет непосредственно на передовой. Но только если это подтверждено журналом выдачи боевых распоряжений – в соответствии с установленными Главкомом "зонами ведения боевых действий". Журналы нахождения бойцов на передовой теперь ведут офицеры в штабах. Для примера – некоторые районы Херсонской области на правом берегу Днепра, хоть туда регулярно прилетают снаряды, согласно распоряжения главкома ВСУ не считаются зонами ведения боевых действий.

Надбавку в 30 тысяч, которую раньше получали все военные без исключения, теперь выплачивают лишь тем, кто находится в "резерве Главнокомандующего", а также тем, кто служит во второй или третьей линии обороны и выполняет задания по обеспечению передовой. То есть, те, кто только был призван по мобилизации и проходит обучение в учебном центре, а также те, кто служит в ТРО даже в приграничных районах или в тылу, на надбавку рассчитывать не могут. И получат лишь минимум в 20 100 гривен. Не получают никаких надбавок и те, кто заболел и был отправлен на лечение – без ранения. А также – отпускники ВСУ.

Новый порядок вызвал возмущение военных. Причем даже тех, кто сражается на передовой. Так как, по мнению солдат и офицеров, в штабах начали откровенно срезать сроки службы на передовой. По своему усмотрению и даже по личным симпатиям.

Например, солдат ВСУ Н. рассказал "Стране" о том, как считают в штабах время, которое проводят солдаты и офицеры на передовой.

"Я со своим взводом провел на нуле почти месяц. Когда приехали на вторую линию в расположение, с удивлением узнали, что нам засчитали всего лишь десять суток из тридцати. В штабе нам ответили, что нас должны были сменить давно. Но смена не доехала, так как была направлена на соседний участок фронта. А боевое распоряжение нам просто "забыли" продлить. А задним числом уже невозможно исправить. В итоге согласно боевому распоряжению, мы по документам находились на передовой всего десять суток. И получим надбавки только за это время", - рассказал военный.

Недовольны солдаты и офицеры, которые были недавно мобилизованы и проходят обучение.

"Был мобилизован, получал зарплату в ВСУ – 44 тысячи гривен как сержант. В феврале получил аванс – 9 тысяч, в финчасти сказали, что с февраля зарплата тем, кто пока в учебке составляет всего 20 тысяч плюс оклад за должность в 8 тысяч", - пожаловался одессит Сергей В.

Отмечают несправедливость нового порядка выплат военным журналисты, волонтеры и блогеры.

"Есть решения правильные, есть не очень хорошие, малоэффективные, бывают ошибочные, а некоторые и вовсе преступны. Мое глубокое убеждение: новый порядок начисления денежного довольствия военнослужащим относится к последней категории… Итак, почему снижать (дифференцировать, оптимизировать) выплаты военным, даже не принимающим непосредственное участие в боевых действиях (пока), нельзя категорически? Прежде всего потому, что это убивает мотивацию в принципе идти в Вооруженные силы. В условиях, когда большая часть добровольцев и людей, которые оповестили военкомат о своих свежих личных данных и готовы прибыть туда по первому звонку, уже надела униформу, когда военкомовским приходится отлавливать военнообязанных на улицах — это чревато полнейшей катастрофой с набором. И, соответственно, срывом планов по формированию новых частей и пополнением существующих. А он, в свою очередь, влечет за собой необходимость существенно корректировать планы ведения войны… И не надо рассказывать, что наш условный воин "сидит в тылу". Это ничего не значит. Завтра его прекрасно отправят под условный Бахмут, где у бывшего программиста или рабочего будут все шансы через какое-то время сложить голову. А если командир еще забудет пару бумажек подписать, то семье придется долго судиться за компенсацию: поверьте, далеко не все родственники павших получают обещанные 15 миллионов. Так вот, с этого месяца упомянутый солдат вместо 42 тысяч будет получать в два раза меньше. Как это скажется на уровне жизни близких?" - задает вопрос на своей странице в Фейсбук одесский журналист Олег Константинов.

"Решением кого-то в штабе ты больше не в зоне боевых действий. Поэтому @уй тебе, а не боевые. Теперь все то же, только не за 114 к, а за 20. Одним словом, твоя жизнь и здоровье теперь в 5,7 раз дешевле, чем месяц назад (без учета более жесткой валюты)", - пишет на своей странице военный Роман Набожняк.

Также военные говорят, что значительную часть своей зарплаты они вынуждены тратить на покупку необходимой экипировки и снаряжения для ведения боевых действий, на что ранее уходила значительная часть зарплаты. А после урезания надбавок они этой возможности фактически лишены.

В ряде местных советов депутаты пытались принять обращения с требованием к президенту и Кабмину отменить сокращение выплат военным.

Однако, это блокируют фракции "Слуг народа" и им союзных политсил.

О таком случае, в частности рассказала на своей странице в ФБ депутат от партии "Европейская солидарность" Подольского горсовета Одесской области Наталья Янчевская. По ее словам, депутаты от "слуг народа" не только не поддержали депутатский запрос, но и были против того, что содержание этого запроса оглашалось.

Депутатам горсовета, по ее словам, раздали такой текст, из которого следовало, что проблем с выплатами военнослужащих нет.

"В случае, если обращение будет принято в каком-либо местном совете любого уровня – от терргромады до города или области, руководители фракций "Слуг народа" предупреждают, что в данном регионе будет введена военная администрация. В этом случае любые решения советов любых уровней требуют согласовывать с главами военных администраций", - рассказал "Стране" депутат одного из местных советов.

Напомним, петиция о возврате военным премии за неделю набрала 30 тысяч голосов.

Также мы писали о том, что Зеленский ответил на петицию с требованием вернуть военным премии в 30 тысяч гривен.