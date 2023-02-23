Президент Украины Владимир Зеленский ответил на петицию с требованием вернуть военным премию в 30 тысяч гривен, которая за неделю набрала 30 тысяч подписей. Он передал ее на проработку главе Кабмина Денису Шмыгалю.

В ответе на петицию Зеленский указал, что Кабмин утвердил постановление о выплате военнослужащим по 100 000 грн или 30 000 грн в месяц 28 февраля 2022 года.

"Сегодня с целью обеспечения социальной справедливости в отношении стимулирования военнослужащих правительством осуществлен ряд мер по дифференциации размеров указанного вознаграждения в зависимости от места, условий и особенностей прохождения службы в формированиях сил безопасности и обороны Украины. Следовательно, упомянутые выплаты напрямую будут зависеть от районов пребывания военнослужащих, сложности и специфики боевых или специальных задач, которые они выполняют", – сообщил Зеленский.

Также президент обратился к премьеру с просьбой комплексно проработать поднятый в петиции вопрос, обратив особое внимание на обеспечение должной соцзащиты военных и соблюдения принципов справедливости по стимулированию военных, непосредственно участвующих в боевых действиях. О результатах рассмотрения петиции автора проинформирует Кабмин.

Напомним, в Украине с 1 февраля вступил в силу новый порядок начисления дополнительного денежного обеспечения для военных и сотрудников МВД.

Также мы писали о том, что петиция с требованием не отменять премии для военных появилась на сайте Зеленского 31 января.