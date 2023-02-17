Новая петиция с требованием перевода украинского алфавита с кириллицы на латиницу зарегистрирована в пятницу 17 февраля на сайте президента Украины.

Автор петиции - Александр Мартынов.

В настоящее время петицию поддержали всего 9 человек из 25 тысяч, необходимых для ее рассмотрения.

Это уже вторая подобная петиция за последнее время. Предыдущая была подана 21 декабря 2022 года.

Всего за время существования сервиса подачи электронных петиций инициатив перехода на латиницу было подано более 20, но ни одна из них не получила более 300 голосов.

Также аналогичная просьба-петиция к Зеленскому была подана 7 июня 2022 года. Инициатор петиции Светлана Тесленко подчеркивала, что отказ от кириллицы "позволит окончательно разорвать языковые связи с государством-агрессором Россией".

Отметим, что до сих пор аналогичным петициям не хватало поддержки.

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявлял, что хотел бы, чтобы Украина перешла с кириллицы на латиницу. Он даже написал в Фейсбуке пост латиницей, в котором, впрочем, трижды нарушил правила транслитерации украинского алфавита.