Владимир Зеленский поручил премьер-министру Денису Шмыгалю разработать маркировку товаров иностранных компаний, которые работают в России.

Об этом сказано в его ответе на петицию под названием "Требуем обязательной маркировки для товаров от брендов - спонсоров российского терроризма", набравшую 30 664 голосов при 25 000 необходимых.

В ответе президент напомнил, что в Украине создано приложение Rubargo, которое помогает пользователям идентифицировать компании и бренды, работающие и уплачивающие налоги в РФ, путем сканирования штрих-кодов на продукции. Эта разработка позволяет по желанию бойкотировать бренды и компании, не вышедшие из России. Приложение поддерживает десять языков, рассказал Зеленский.

"Следует заметить, что указанные в петиции предложения по ограничениям для товаров иностранных компаний, продолжающих хозяйственную деятельность на территории РФ, совмещают репутационные, административные (ограничения, связанные с реализацией товаров) и экономические методы воздействия (дополнительные затраты на маркировку продукции) и требующие принятие взвешенного решения с учетом национальной и продовольственной безопасности... С учетом изложенного премьер-министру Украины Д.Шмыгалю предложено обеспечить обработку затронутых в электронной петиции вопросов в соответствии с компетенцией и определиться с мерами, способствующими прекращению экономического присутствия в РФ международных компаний, продолжающих работать на территории государства-агрессора", - сказано в тексте ответа.

Зеленский добавил, что о результатах проделанной работы автора электронной петиции проинформирует Кабмин.

Осенью украинский МИД опубликовал в Twitter список из 50 западных брендов, которые продолжают работать в РФ.

А летом Йельская школа выяснила, какие страны вывели больше всего компаний из России после вторжения в Украину.