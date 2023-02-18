Выплаты переселенцам профинансируют в ближайшее время. Ранее люди массово жаловались на задержки с выплатами.

Вице-премьер Ирина Верещук заявила, что на эти цели уже направлено 5,5 миллиардов гривен.

"В дальнейшем полученная от Минсоцполитики информация о состоянии финансирования выплат ВПЛ будет публиковаться на сайте Минреинтеграции", - обещает правительство.

Ранее сообщалось о повсеместных задержках выплат на проживание в размере 2 тысяч гривен, которые должны получать все временно перемещенные лица в Украине.

А премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что выплаты для внутренних переселенцев автоматически продлили.

Тем временем война в Украине продолжается уже 360-й день. Мы следим за новостями 18 февраля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 359-го дня войны. Власти призывают жителей Бахмута срочно покинуть свои дома, одновременно заверяя, что город будет удержан. Минобороны Британии озвучило новые цифры российских потерь в Украине - они в два-три раза меньше, чем оценка украинского Генштаба. А замгоссекретаря США Виктория Нуланд поддержала украинские удары по Крыму.

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