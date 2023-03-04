В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины опубликовали оперативную сводку с фронта по состоянию на 18:00 4 марта. Сообщается, что российские войска обстреляли более 30 населенных пунктов под Запорожьем и Херсоном, а украинские военные отбили атаки под Бахмутом и ударили по ЗРК и складу боеприпасов врага.

Об этом Генштаб ВСУ пишет в Facebook.

Главное из заявлений командования:

Наступательные действия враг ведет на прежних направлениях - Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском. Атаки отражены:

на Купянском и Лиманском направлениях - в районах Невского, Серебрянского лесничества, Белогоровки;

и - в районах Невского, Серебрянского лесничества, Белогоровки; на Бахмутском направлении - в районах Васюковки, Орехово-Васильевки, Дубово-Васильевки, Григорьевки, Бахмута;

- в районах Васюковки, Орехово-Васильевки, Дубово-Васильевки, Григорьевки, Бахмута; на Авдеевском и Шахтерском направлениях - в районах Каменки, Ласточкиного, Красногоровки, Невельского, Георгиевки, Богоявленки, Марьинки, Авдеевки и Времьевки.

Активные обстрелы на Запорожском и Херсонском направлениях, под огнем - более 30 населенных пунктов, есть погибшие и раненые среди гражданского населения, в том числе дети.

Противник нанес 4 ракетных и 10 авиационных ударов, совершил 4 обстрела из РСЗО.

Украинская авиация нанесла 12 ударов по местам сосредоточения живой силы и техники россиян, 2 удара по ЗРК противника и 1 - по складу боеприпасов.

Ранее мы писали, что в Генштабе ВСУ показали видео неудачного штурма российскими войсками.

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