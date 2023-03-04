В оккупированном Мариуполе фиксируют большое движение российской военной техники в направлении Мангуша и Бердянска.

Об этом сообщает советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

"28 единиц войск транспорта в сопровождении 6 гражданских авто с багажом и прицепом. Большинство из них - живая сила, грузовик с большим пулеметом сзади. Пометки у большинства или отсутствуют или имеют символику v, v в квадрате, o и треугольники с кругом", - пишет Андрющенко.

Ранее Генштаб ВСУ сообщал, что РФ пытается местами улучшить тактическое положение и готовит условия для наступлений на Запорожском направлении.

Война в Украине продолжается уже 374-й день. Мы следим за новостями 4 марта в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 373-го дня войны. Россияне пытаются окружить Бахмут, а к западу от города взорван жизненно важный мост. Продолжает разворачиваться сюжет с диверсионной группой, которая проникла в Брянскую область РФ. ФСБ показала видео автомобилей, которые, по ее версии, были обстреляны "украинской ДРГ". А западные СМИ сообщают, что США и Германия отработали в рамках штабных учений с представителями украинского командования два варианта контрнаступления ВСУ.

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