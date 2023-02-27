Британская разведка посвятила свежий отчет взрывам в Мариуполе. Там сказано, что с 21 февраля установленные Россией "власти" сообщали о минимум 14 взрывах вокруг города.

Об этом говорится в новой сводке британской разведки, обнародованной в твиттер-аккаунте Минобороны Британии.

Места инцидентов включают тайник с боеприпасами в аэропорту, два склада горючего и сталелитейный завод, который Россия использует в качестве военной базы, говорится в отчете.

Мариуполь находится не менее чем в 80 км от линии фронта, напоминает британская разведка. Соответственно, в РФ, вероятно, будут обеспокоены тем, что необъяснимые взрывы происходят в зоне, которую Россия, вероятно, ранее оценивала как недоступную для ударных возможностей Украины.

Напомним, на днях горсовет Мариуполя, находящийся за пределами города, сообщал об ударах в разных районах - в частности, у завода имени Ильича.

Также сообщалось, что в командовании "Юг" дали понять, что Мариуполь может обстреливать украинская армия.

Кроме того, мы сообщали, что происходит сейчас в Мариуполе и почему туда переезжают жить из Донецка.