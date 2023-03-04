Российские войска не планируют наступление со стороны Беларуси, а занимаются переброской сил в зону боев.

Такой вывод делает мониторинговая группа "Беларускі Гаюн" на основе анализа передвижения частей.

"Активность перемещений ВС РФ по железной дороге указывает на проведение новой волны ротации подразделений, завершивших курс подготовки и боевого слаживания на полигонах ВС РБ. Подразделения ВС РФ эшелонами направляются в зону боевых действий, а вместо их прибывают для обучения новые военные", - пишут эксперты группы.

То есть, ротация российского контингента свидетельствует о том, что ВС РФ не накапливают свои силы и средства в Беларуси. Соответственно, в краткосрочной перспективе РФ не планирует проведение наступательной операции с территории Беларуси, функция которой - быть тренировочной базой для российских военных, заключает "Беларускі Гаюн".

Ранее в Генштабе оценили вероятность наступления России со стороны Беларуси. По данным ведомства, сейчас в Беларуси не наблюдают ударную группировку, которая могла бы начать наступление на территорию Украины.

Тем временем война в Украине продолжается уже 374-й день. Мы следим за новостями 4 марта в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 373-го дня войны. Россияне пытаются окружить Бахмут, а к западу от города взорван жизненно важный мост. Продолжает разворачиваться сюжет с диверсионной группой, которая проникла в Брянскую область РФ. ФСБ показала видео автомобилей, которые, по ее версии, были обстреляны "украинской ДРГ". А западные СМИ сообщают, что США и Германия отработали в рамках штабных учений с представителями украинского командования два варианта контрнаступления ВСУ.

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