Война в Украине. Иллюстративное фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

За сутки украинские военные уничтожили 765 человек личного состава армии России, 8 танков, 15 боевых бронированных машин.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ в Facebook.

Общие боевые потери противника по состоянию на 3 марта ориентировочно составили:

  • личного состава ‒ около 151370 (+765) человек ликвидировано,
  • танков ‒ 3405 (+8),
  • боевых бронированных машин ‒ 6673 (+15),
  • артиллерийских систем – 2402 (+4),
  • РСЗО – 484 (+4),
  • средства ПВО ‒ 247 (+0),
  • самолетов - 301 (+1),
  • вертолетов – 289 (+1),
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 2061 (+3),
  • крылатые ракеты ‒ 873 (+0),
  • корабли /катера ‒ 18 (+0),
  • автомобильной техники и автоцистерн – 5281 (+17),
  • специальная техника ‒ 230 (+0).

 Отмечается, что данные уточняются.

Война в Украине продолжается уже 373-й день. Мы следим за новостями 3 марта в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 372-го дня войны. Давление противника в районе Бахмута усиливается. При этом британская разведка делает прогноз о том, что наступившая оттепель может затруднить российские операции. Поскольку техника будет вязнуть в грязи, что дает преимущество обороняющейся стороне. 

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Олеся Медведева в своем блоге анализирует события минувших суток.

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