Генштаб озвучил данные по военным потерям РФ по состоянию на 3 марта
За сутки украинские военные уничтожили 765 человек личного состава армии России, 8 танков, 15 боевых бронированных машин.
Об этом сообщает Генштаб ВСУ в Facebook.
Общие боевые потери противника по состоянию на 3 марта ориентировочно составили:
- личного состава ‒ около 151370 (+765) человек ликвидировано,
- танков ‒ 3405 (+8),
- боевых бронированных машин ‒ 6673 (+15),
- артиллерийских систем – 2402 (+4),
- РСЗО – 484 (+4),
- средства ПВО ‒ 247 (+0),
- самолетов - 301 (+1),
- вертолетов – 289 (+1),
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 2061 (+3),
- крылатые ракеты ‒ 873 (+0),
- корабли /катера ‒ 18 (+0),
- автомобильной техники и автоцистерн – 5281 (+17),
- специальная техника ‒ 230 (+0).
Отмечается, что данные уточняются.
Война в Украине продолжается уже 373-й день. Мы следим за новостями 3 марта в своем онлайне.
Ранее мы подводили итоги 372-го дня войны. Давление противника в районе Бахмута усиливается. При этом британская разведка делает прогноз о том, что наступившая оттепель может затруднить российские операции. Поскольку техника будет вязнуть в грязи, что дает преимущество обороняющейся стороне.
Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.
Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.
Олеся Медведева в своем блоге анализирует события минувших суток.