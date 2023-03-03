За сутки украинские военные уничтожили 765 человек личного состава армии России, 8 танков, 15 боевых бронированных машин.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ в Facebook.

Общие боевые потери противника по состоянию на 3 марта ориентировочно составили:

личного состава ‒ около 151370 (+765) человек ликвидировано,

танков ‒ 3405 (+8),

боевых бронированных машин ‒ 6673 (+15),

артиллерийских систем – 2402 (+4),

РСЗО – 484 (+4),

средства ПВО ‒ 247 (+0),

самолетов - 301 (+1),

вертолетов – 289 (+1),

БПЛА оперативно-тактического уровня – 2061 (+3),

крылатые ракеты ‒ 873 (+0),

корабли /катера ‒ 18 (+0),

автомобильной техники и автоцистерн – 5281 (+17),

специальная техника ‒ 230 (+0).

Отмечается, что данные уточняются.

Война в Украине продолжается уже 373-й день. Мы следим за новостями 3 марта в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 372-го дня войны. Давление противника в районе Бахмута усиливается. При этом британская разведка делает прогноз о том, что наступившая оттепель может затруднить российские операции. Поскольку техника будет вязнуть в грязи, что дает преимущество обороняющейся стороне.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в своем блоге анализирует события минувших суток.