Утром 3 марта Генштаб ВСУ обнародовал сводку о ситуации на фронте.

Главное из нее:

1. На Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях за прошедшие сутки ВСУ отразили более 85 атак противника.

2. Оккупанты нанесли 31 авиационный и 3 ракетных удара по гражданской инфраструктуре в Донецкой, Запорожской и Херсонской областях. Есть раненые среди мирного населения, повреждены жилые многоэтажки и частные дома.

3. На временно захваченной территории Запорожской области с начала февраля российские наемники начали активно забирать автомобили у жителей, не получивших российские паспорта.

4. Большинство жителей населенного пункта Боевое Херсонской области отказалось передавать свои частные участки на баланс местной оккупационной администрации. По состоянию на 1 марта около 200 человек из этого села вывезены в неизвестном направлении для проведения так называемых фильтрационных мероприятий, а в их домах расквартируют российских наемников.

5. Украинские военные сбили вражеский штурмовик Су-25, вертолет Ми-24 и 7 беспилотников.

Война в Украине продолжается уже 373-й день. Мы следим за новостями 3 марта в своем онлайне .

Ранее мы подводили итоги 372-го дня войны. Давление противника в районе Бахмута усиливается. При этом британская разведка делает прогноз о том, что наступившая оттепель может затруднить российские операции. Поскольку техника будет вязнуть в грязи, что дает преимущество обороняющейся стороне.

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Олеся Медведева в своем блоге анализирует события минувших суток.