Рано или поздно Бахмут, вероятнее всего, будет оставлен ВСУ, однако сейчас бои ведутся и будут вестись для достижения нескольких целей, заявил член комитета ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Сергей Рахманин.

Об этом он сказал в интервью НВ.

"С одной стороны, перемолотить максимальное количество врагов и вынудить их использовать большую часть боеприпасов. Они, как и мы, испытывают определенный снарядный голод. Не в такой степени, как мы, но для них это тоже проблема", - сказал Рахманин.

Второй целью он назвал недопущения коллапса линии обороны.

"Потому что есть два разных подхода - есть организованное отступление, а есть - бегство. Понятно, что бегства нельзя допустить в любом случае, потому что это приводит не только к оставлению какого-либо населенного пункта, но вызывает проблемы в обороне в целом", - сказал он.

Третьей целью Рахманин назвал обеспечение подготовки новых укрепленных рубежей.

"Бахмут являлся одним из опорных пунктов второй линии обороны. Она, напомню, проходила по линии Северск-Соледар-Бахмут. Третья цель - обеспечить организованное отступление", - заявил Рахманин.

По его оценкам, Бахмут уже продержался достаточно долго - дольше, чем ему предсказывали.

Ранее телеканал CNN также сообщал, что Бахмут может быть оставлен.

Вчера в Восточной группировке войск ВСУ сообщили, что решение об отводе украинских войск из Бахмута не принято.

Ранее Сырский распорядился отправить в Бахмут дополнительные подразделения украинской армии.