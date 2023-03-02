Российские войска "обрезают" Бахмут, где все еще остаются 4 500 мирных жителей, и подходят все ближе к захвату города.

Об этом пишет CNN.

"Недели кровопролитных боев постепенно сломили решительное украинское сопротивление", - говорится в материале издания.

Украинские военные в разговоре с CNN признали, что удерживать город становится все труднее, поскольку пути с запада под угрозой перекрытия российскими войсками, которые продвинулись со стороны севера и юга.

Особенно сложная ситуация в северном направлении, где россияне атакуют между Берховкой и Ягодным, сообщил телеканалу украинский боец.

"Вместо того, чтобы двигаться прямо к центру города, группы "Вагнера" стремились окружить город широкой дугой с севера", - объясняет этот маневр CNN.

Телеканал не считает Бахмут важным со стратегической точки зрения. Но указывает на одну важную в военном плане деталь.

"Если русским удастся занять высоту к западу от города, близлежащие промышленные города Константиновка и Краматорск окажутся во власти их артиллерии и дальнобойных минометов. И неясно, куда именно украинские силы отступят - если отступят - из Бахмута", - говорится в статье.

Тем временем война в Украине продолжается уже 372-й день. Мы следим за новостями 2 марта в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 371-го дня войны. Ночью по Украине была атака "Шахедов", все четыре дрона были сбиты над Полтавской областью. В ВСУ предупредили, что в течение двух суток враг может совершить массированную ракетную атаку. Украинский институт будущего сообщил, что РФ может начать свое новое наступление в первой половине марта либо в мае-июне.

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