РФ воздерживается от закупки иранских баллистических ракет из-за опасений, что Запад в ответ передаст Украине ракеты большой дальности ATACMS.

Об этом пишет FT, ссылаясь на оценку стран НАТО.

При этом официальные лица, с которыми поговорило издание, признают, что Москва еще может изменить свою позицию и закупить иранские ракеты, поскольку усиливается нехватка ее собственных высокоточных боеприпасов, а внутреннее производство падает.

"Русские в отчаянном положении. Им нужны ракеты", - сказал один европейский чиновник.

Также и Пентагон заявил, что Россия заинтересована в "потенциале баллистических ракет" Ирана.

Тегеран и Москва рассматривали возможность обмена современных российских вооружений на баллистические ракеты, но, по словам западных официальных лиц и аналитиков, эти переговоры зашли в тупик, отчасти из-за потенциальных последствий такой сделки для обеих сторон.

Иранские баллистические ракеты "Фатех-313" и "Зульфикар" имеют дальность действия 500 и 700 км соответственно.

Ранее директор ЦРУ Уильям Бернс заявил, что союз между Россией и Ираном быстро развивается, и это является "тревожным".

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