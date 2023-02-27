Директор ЦРУ Уильям Бернс заявил, что союз между Россией и Ираном быстро развивается, и это является "тревожным".

Об этом он сказал в эфире канала CBS.

Россия предлагает помощь иранцам в их ракетной программе. И рассматривает возможность предоставления Ирану истребителей в обмен на военную помощь в украинской кампании, считает американская разведка.

"Мы знаем, что иранцы уже предоставили русским сотни вооруженных беспилотников , которые они используют, чтобы причинять боль украинским гражданам. Мы знаем, что они предоставили боеприпасы для артиллерии, а также для танков", — сказал Уильям Бернс.

Ранее Бернс заявил, что Китай также рассматривает поставку летальных вооружений России.

Вместе с тем, в ГУР сообщили об отсутствии доказательств предоставления Китаем оружия России.

Также сообщалось, что директор по связям с общественностью Совета национальной безопасности США Джон Кирби считает, что Россия может предоставить Ирану истребители. По его словам, поддержка Тегераном российских вооруженных сил продолжает нарастать.