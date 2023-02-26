Украина не имеет доказательств того, что Китай поставляет оружие в Россию.

Об этом представитель Главного управления разведки Вадим Скибицкий заявил в интервью Funke Mediengruppe.

"По нашей информации, в настоящее время у России нет оружия и боеприпасов из Китая", - сказал он.

При этом ранее директор ЦРУ Уильям Бернс заявил, что Китай "рассматривает возможность" отправки летальных вооружений в Россию, и США "уверены" в этом.

В то же время президент США Джо Байден сказал, что Соединенные Штаты "отреагируют", если Китай будет поставлять России летальное оружие в войне против Украины.

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